Chinesischer Generalkonsul erhielt Lions-Festschrift

Der neue chinesische Generalkonsul in München, Yue Zhang, hatte den Lions-Club Kronach und den Kronacher Kunstverein zu seinem Antrittsempfang nach München eingeladen. Mittlerweile ist die chinesische Konsulin für Bildung, Chongling Huang, nach Peking zurückgekehrt; sie war mehrmals in Kronach. Ihr Nachfolger ist Konsul Congbing Wang. In einem Gespräch mit dem Kunstvereinsvorsitzendem Karol Hurec und Hans Hablitzel, Past-Präsident des Lions-Clubs Kronach, bei dem auch die Lions-Festschrift und das Kronacher Sandstein-Buch übergeben wurden, bekräftigten beide Diplomaten, die Kontakte mit Kronach fortführen zu wollen. Auch Fangfang Gao vom Konfuzius-Institut wünschte sich eine Intensivierung der Beziehungen. red