Chinesische Schüler erkundeten die Natur der Lias-Grube

Die Umweltstation Lias-Grube ist mittlerweile sogar international bekannt. Mitte Juli hatte die Grube Besuch von einer Gruppe chinesischer Austauschschüler der Hangzhou No.2 High School Baimahu. Die 17 Viertklässler aus der Millionenstadt Hangzhou konnten an einem Vormittag die Natur der Lias-Grube genießen und mit Keschern nach unseren heimischen Wassertieren im Lehmtümpel suchen. Begleitet wurde das Ganze von Umweltstationsleiterin Ulrike Schaefer, Reinhold Link, der den Austausch organisierte, sowie einer Dolmetscherin. Die Hangzhou No.2 High School Baimahu gehört zu den renommiertesten Schulen in Hangzhou. Die Stadt Hangzhou hat allein etwa zwölf Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt der Provinz Zhejiang in China. Diese Provinz ist so groß wie Deutschland und hat circa 80 Millionen Einwohner.

Die Schüler waren zwei Tage als Gäste in der Grund- und Mittelschule Hirschaid im Unterricht. Auch der Besuch in der Lias-Grube kam bei den Schülern gut an. "Den Schülern und uns hat es in der Lias-Grube sehr gut gefallen!", sagt Organisator Reinhold Link. "Wir würden uns über eine weitere Zusammenarbeit freuen." red