Das Chiemgauer Volkstheater gastiert am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Eggerbachhalle in Eggolsheim. Das Fernsehtheater spielt das Stück "Ernis heiße Spur", eine Kriminalkomödie in drei Akten von Hans Gmür. Es spielen u.a. Mona Freiberg, Andreas Kern, Michaela Helgenhauser, Rupert Pointvogl, Simona Mai und Rudi Unterkirchner. Karten im Vorverkauf gibt es bei Ticket-Service Kefferstein, Hornschuchallee 21 in Forchheim, bei der Volksbank Eggolsheim, der Gemeinde Eggolsheim sowie unter www.reservix.de. red