"Chicolores" rocken heute Langensendelbach

Der Musikverein Langensendelbach-Marloffstein feiert am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen und hat am Freitagabend die Band "Chicolores" zu bieten. Im Festzelt am Sportplatz laden die acht Musiker zu einer tanzbaren Zeitreise in die 80er, 90er und 2000er Jahre ein. Neben dem bunten Stilmix aus Dance, Pop, House, Reggae, Hip Hop und Discohymnen erwartet die Besucher des Kreismusikfestes eine Bühnenshow garniert mit knackigen Bläsersätzen. Wer auf "Daft Punk", Michael Jackson, Jan Delay, "Seeed" sowie die "Fantastischen Vier" steht, ist bei den "Chicos" richtig. Vergünstigte Karten gibt es im Vorverkauf zu sieben Euro in Langensendelbach bei Lebensmittel-Wagner, in der VR-Bank und in der Sparkasse sowie auf der Internetseite des Musikvereins (www.musikfest-langensendelbach.de). Für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse Tickets zum Preis von neun Euro. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 21.30 Uhr. Foto: PR/Cristopher Civitillo