Chevrolet verkratzt

Ein unbekannter Täter hat in der Winkelser Straße einen schwarzen Chevrolet an der Fahrertüre und am hinteren, linken Kotflügel verkratzt. Die Reparaturkosten für den 32-jährigen Halter schätzt die Polizei auf 800 Euro. Der Täter war zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, am Werk. Das Auto war ordnungsgemäß abgestellt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90. pol