Chefarzt wirbt für die Organspende

Zum Tag der Organspende am 6. Juni richtet sich der Transplantationsbeauftragte am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz, Chefarzt Jürgen Gschossmann, an die Öffentlichkeit: "Bitte treffen Sie eine Entscheidung zur Organspende und dokumentieren Sie diese!"

In 60 Prozent der Fälle, in der eine Organspende möglich ist, sei der Wille des Verstorbenen nicht bekannt, erläutert der Ärztliche Direktor am Standort Forchheim. Seit 1983 wird immer am ersten Samstag im Juni auf das Thema Organspende hingewiesen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Bereitschaft, Organe zu spenden, europaweit gesunken. In Deutschland ist am 1. April 2019 das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende in Kraft getreten. Jürgen Gschossmann erklärt: "Es gibt einen so großen Mangel an Spenderorganen, dass wir in Deutschland, einem der hochentwickelten Länder der Welt, eine erschreckend hohe Zahl an Patienten haben, die ohne eine rechtzeitige Organspende sterben müssen. Dies ist traurige Realität, die leider oft vergessen wird."

Er appelliert deshalb, dass sich jeder zu diesem Thema Gedanken machen sollte, unabhängig davon, ob die letztendliche persönliche Entscheidung für oder gegen Organspende ausfällt. red