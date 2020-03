Chefarzt spricht über Pankreas

Die Bauchspeicheldrüse - auch Pankreas genannt - ist eine der größten Drüsen des menschlichen Körpers und stellt ein unverzichtbares Organ dar. Ihre Hauptaufgaben sind die Abgabe von wichtigen Sekreten für die Verdauung und Insulin zur Steuerung des Blutzuckers. Doch welche Probleme oder Krankheitsbilder kann die Bauchspeicheldrüse aufweisen? Dr. med. Manfred Schöler, Chefarzt der Inneren Medizin in der Juraklinik Scheßlitz, wird in seinem Vortrag "Bauchspeicheldrüse" auf Anatomie, Funktionen und Erkrankungen des Pankreas eingehen und über Symptomatik, Diagnostik, mögliche Behandlungsformen sowie auch Möglichkeiten zur Vorbeugung von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen ausführlich informieren. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr in die Juraklinik Scheßlitz, Oberend 29, ein. red