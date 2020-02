Chefarzt spricht über Fibromyalgie

Rund drei Prozent der Bevölkerung in den Industriestaaten sind von Fibromyalgie betroffen, wie es in einer Mitteilung heißt. Dieses Syndrom ist definiert durch chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen, meist in Nähe zu Muskeln und Gelenken, und wird unter anderem von Schlafstörungen, psychischen Begleitsymptomen und vermehrter Erschöpfung begleitet. In einem Vortrag zum Thema "Fibromyalgie" wird Chefarzt Thomas Eberlein, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin mit den Zusatzbezeichnungen Spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin, detailliert auf mögliche Behandlungsformen eingehen und über das Syndrom informieren, wie es in der Mitteilung des Veranstalters weiter heißt. Die Besucher erfahren auch, welche Besonderheiten die Therapien beinhalten und wie eine Schmerzeinschätzung erfolgen muss. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Vortragsveranstaltung für Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in die Juraklinik (Oberend 29) ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung. red