Bamberg 06.09.2019

Chefärztin spricht über Bluthochdruck

Der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst lädt am Montag, 16. September, um 18 Uhr zu einem Vortrag in die ESG am Markusplatz 1 ein. Karoline Pistorius, Chefärztin der Kardiologischen Rehabilitati...