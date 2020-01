Chef und Kunde streiten: Polizei muss schlichten

Aus sehr nichtigem Anlass gerieten sich am Samstagmittag der Inhaber einer kleineren Firma und ein Kunde in die Haare. Wie die Polizei meldete, musste eine Streifenbesatzung der Polizei einen Streit unter Erwachsenen schlichten. Der Inhaber einer kleineren Firma hatte mit einem Kunden derartige Meinungsverschiedenheiten, dass er nach der Polizei rief. Es stellte sich heraus, dass sich die beiden aufgrund nichtigsten Anlasses in der Wolle hatten und schlussendlich der Kunde das Firmengelände nicht verlassen wollte, obwohl der Chef ihn vom Hof verwiesen hatte. pol