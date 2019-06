Check für Gastronomen

Die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim (WIR) bietet Gastronomiebetrieben die Möglichkeit, ihren Internetauftritt kostenlos prüfen zu lassen.

In Zeiten der Digitalisierung werden immer mehr Gastronomiebetriebe über einen Internetauftritt oder einen Social-Media-Kanal präsentiert. Damit reagieren die Gastgeber auf die Ansprüche und das Nutzungsverhalten ihrer Gäste. Denn der potenzielle Gast nutzt das Internet nicht nur, um nach Einkehrmöglichkeiten in einer be-stimmten Region zu suchen, sondern auch, um sich ein Bild vom Betrieb zu machen. Die Internetseite oder der Auftritt in sozialen Medien ist quasi Aushängeschild des Betriebes. In Zusammenarbeit mit Cima-Beratung-Management bietet die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim kostenlose Gastro-Online-Checks an. Es gilt, Potenziale für die Kundengewinnung herauszuarbeiten. Die Maßnahme wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie finanziell unterstützt. Wer Interesse hat, seine Online-Präsenz professionell unter die Lupe nehmen zu lassen, kann sich beim Regionalmanagement der Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim unter Telefon 0951/50981161 bis Freitag, 12. Juli, anmelden. Weitere Informationen unter www.wir-bafo.de. red