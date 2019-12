Chauffeurservice spendet 3000 Euro für die Behindertenhilfe

Über eine Spende in Höhe von jeweils 1500 Euro konnten sich die Verantwortlichen der Lebenshilfe Werkstätten Forchheim und des Sonnenhauses in Unterleinleiter freuen. Der Chauffeurservice Wagner hatte in diesem Jahr zu Weihnachten auf Kundengeschenke verzichtet und stattdessen den guten Zweck im Blick.

Volker Wagner übergab die Spende an Wolfgang Badura von der Lebenshilfe und Michael Sandner vom Sonnenhaus. "Anstelle von Weihnachtsgeschenken für unsere Kunden spenden wir in diesem Jahr an die örtlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe", sagte Wagner.

Seine Lebensgefährtin Manuela Dötzer, Mitarbeiterin bei Chauffeurservice Wagner, erklärte bei der Spendenübergabe ergänzend: "Wir hatten anfangs Befürchtungen wie die Kunden reagieren, doch diese Befürchtungen waren ungerechtfertigt. Auch bei unseren Kunden kommen die Spenden für soziale Einrichtungen sehr gut an."

Wolfgang Badura und Michael Sandner dankten für die Spende herzlich. red