Chat zum Thema Studienbewerbung

Bisher haben sich bei der Berufs- und Studienberatung im Agenturbezirk Bamberg-Coburg gut ein Drittel weniger Jugendliche, die in diesem Jahr die Schule mit der Fachhochschulreife oder der allgemeinen Hochschulreife verlassen, als im letzten Jahr gemeldet. Normalerweise sind die Berater vor den Abschlussprüfungen sehr stark an den Schulen präsent, um noch unentschlossene Schulabgänger in allen Fragen rund um ihre berufliche Zukunft zu beraten. In diesem Jahr war dies wegen der Schulschließungen nicht möglich. Doch es gibt Möglichkeiten, sich selbst zu ergründen, bei einem Testverfahren, zu finden auf www.abi.de. Zudem gibt es einen kostenfreien "abi-Chat" am Mittwoch, 10. Juni. Von 16 bis 17.30 Uhr beantworten Experten alle Fragen rund ums Thema "Studienbewerbung". Interessierte loggen sich ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. red