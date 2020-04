Chat mit dem Lehrer

Nach drei Wochen ohne Schüler in den Schulen wurde das Online-Angebot stark genutzt. Die Private Wirtschaftsschule (PWS) konnte dabei auf die bestehende Infrastruktur aufbauen und die Angebote für ihre Schüler erweitern. Grundsätzlich erhält jeder Schüler während seiner Schulzeit an der PWS das Microsoft-Office-365-Paket auch für zuhause. Dies beinhaltet neben Textverarbeitungsprogramm, Tabellenkalkulation etc. auch die Anwendungssoftware Teams. Damit können Lehrkräfte mit ihren Klassen chatten, Unterlagen austauschen, Aufgaben verteilen sowie Dateien, Bilder und Videos posten, ohne durch Werbung gestört zu werden. Ebenso wird der E-Mail-Verkehr werbungsfrei abgewickelt.

Termine verschoben

Die Corona-Pandemie hat auch an der Wirtschaftsschule zur Folge, dass Termine verschoben wurden. Der Probeunterricht für das nächste Schuljahr findet am 26., 27. Mai und 28. Mai statt. Auch die Abschlussprüfungen wurden verschoben. Der Zeugnistermin für die Abschlussschüler wurde um eine Woche auf das Schuljahresende verlegt. Sekretariat und Schulleitung stehen für individuell zu vereinbarende telefonische Beratungsgespräche zur Verfügung. Anmeldungen zum nächsten Schuljahr sind jederzeit telefonisch und schriftlich möglich.

Kontakt- und Informationsmöglichkeiten bestehen über die Homepage (www.pws-lichtenfels.de, Telefon 09571 2052 oder per E-Mail an info@pws-lichtenfels.de. red