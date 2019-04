Charlotte Schneider wurde 91 Jahre alt

Bei bester geistiger Frische konnte Charlotte Schneider im Quellenhof ihren 91. Geburtstag feiern.

Das Geburtstagskind wurde in Antonienhütte in Oberschlesien als jüngstes von zwei Kindern geboren. Kurz vor ihrem Abitur musste die Jubilarin 1945 aus der alten Heimat flüchten. Die Flucht brachte sie ins Allgäu. 1953 heiratete sie ihren Ehemann Karl, den sie in Lindau am Bodensee kennengelernt hatte und dem sie drei Kinder schenkte. Ein Enkel ist ihr ganzer Stolz.

Zwei Jahre verbrachte Charlotte Schneider mit ihrem Ehemann in Persien, wo er beruflich unterwegs war. Ihr Mann starb 2001. Über Freiburg zog sie dann 2015 in den Quellenhof nach Bad Staffelstein, weil ihr Sohn Herbert in der Nähe arbeitet und wohnt.

Im Quellenhof gefalle es ihr sehr gut, denn sie habe einen herrlichen Blick auf Kloster Banz und den Staffelberg, sagt sie.

Die Gymnastikstunde und die Kaffeekränzchen, an denen sie regelmäßig teilnimmt, sind ihr willkommene Abwechslungen. Neben den Mitbewohnern überbrachte auch Bad Staffelsteins Bürgermeister Jürgen Kohmann Glückwünsche.