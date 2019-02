Charlotte Habersack zu Gast in Buttenheim

Im Rahmen des Bamberger Literaturfestivals 2019 gab es auch wieder zahlreiche Lesungen von Kinderautoren in den Landkreisgemeinden. Charlotte Habersack, die bekannte Autorin der lustigen Abenteuer von "Pippa Pepperkorn" und der Reihe "Bitte nicht öffnen" kam zu Besuch in die Buttenheimer Bücherei im Ottoheim.

Die "Spezialistin und Expertin für Pakete, die man nicht öffnen soll" fand sehr schnell einen Draht zu den anwesenden Schülern der dritten Jahrgangsstufe der Buttenheimer Schule. Sie hatten schon im Unterricht einiges über die Autorin und ihre Bücher erfahren.

Charlotte Habersack las aus ihrem Werk "Bitte nicht öffnen - Bissig" und nahm die Anwesenden mit in die Kleinstadt Boring, "wo nie besonders viel los ist", und machte das aufmerksam zuhörende Publikum bekannt mit den drei kleinen Helden: Nemo, Fred und Oda. Diese hatten es mit einem Yedi-Ritter mit dem Namen Icy-Ice-Monstaquicklebendig zu tun, der aus dem Paket entwichen war, das Nemo natürlich geöffnet hatte.

Die Autorin konnte auch noch einen kleinen Ausschnitt aus dem zweiten Band: "Bitte nicht öffnen - Schleimig" lesen und Fragen aus dem Publikum beantworten.

Autogramme und Widmungen

Im Anschluss an die Lesung gab es für jedes Kind eine Autogrammkarte, und Charlotte Habersack schrieb fleißig Widmungen in mitgebrachte Bücher. Vom Büchereiteam gab's für sie ein "Paket, das geöffnet werden durfte", und für die drei Schulklassen je ein Paket, "das in der Schule geöffnet werden durfte".

Charlotte Habersack, 1966 geboren, lebt mit ihrer Familie in München. Sie begann schon früh ihre eigenen Geschichten zu schreiben. Heute schreibt sie Romane für Kinder und Drehbücher. An bekanntesten sind die Abenteuer von "Pippa Pepperkorn" und die Reihe "Bitte nicht öffnen". Der vierte Band wird im Sommer erscheinen.