Charismatische Erneuerung lädt ein

Die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche lädt am Donnerstag, 12. April, um 19.45 Uhr zu einem Vortrag von Pfarrer Klaus Weber aus Tückelhausen ins katholische Pfarrzentrum in Haßfurt ein. Er spricht zu dem Thema "Evangelisation zuerst ... geht hinaus in die ganze Welt". Bereits um 18.30 Uhr besteht Gelegenheit, den Rosenkranz mitzubeten und um 19 Uhr die heilige Messe in der Pfarrkirche St. Kilian Haßfurt mitzufeiern. red