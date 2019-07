Chapterabend zum Thema Organspende

Beim nächsten Chapterabend Obermain am Freitag, 5. Juli, um 19.15 Uhr referiert Dr. Beck aus Backnang zum Thema "Organspende - Pro und Contra". Die meisten Menschen, die ihre Organe nicht spenden wollen, haben Angst, diese könnten entnommen werden, wenn sie noch gar nicht tot sind. Dr. Peter Beck war mehrere Jahre in einem großen Transplantationszentrum tätig und bis Anfang 2014 Chefarzt der Medizinischen Klinik am Kreiskrankenhaus Waiblingen und ist seither im Ruhestand. Bis 1980 war er Atheist, seither ist er Christ. Nach dem Vortrag besteht Gelegenheit zu Fragen, Aussprache und Gebet. red