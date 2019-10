Chapter: Das bewegte Leben von F. Wolfahrth

Thema des nächsen Chapter-Abends am Samstag, 2. November, lautet "Geld, Ansehen und viele Freunde - was konnte da noch schiefgehen?" Geprägt durch den frühen Tod seiner Mutter und der wenigen Zeit seines Vaters für seine Kinder ist Fritz Wohlfahrt schon früh selbstständig geworden. Trotzdem oder gerade deswegen schaffte er den Weg nach ganz oben. Heute ist er geschäftsführender Gesellschafter eines Ingenieurbüros im Hochbau und Gesellschafter weiterer Unternehmen. Geld, Ansehen und viele Freunde - was konnte da noch schief gehen? Doch eines Tages veränderte eine Begegnung sein Leben ... Details des bewegten Lebens von F. Wohlfarth sind ab 19.15 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" in Baiersdorf zu hören. red