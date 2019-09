Chansons mit Charme und Witz

Der Fränkische Theatersommer der Landesbühne Oberfranken gastiert am kommenden Sonntag, 22. September, um 17.30 Uhr im Kupferberger Spital mit der Chanson-Bühne "Und ihre Liebe war noch so frisch" von und mit Claudia Raab & Christoph Ackermann.

Die Alt-68er Uschi und Hans-Jürgen sind bestürzt über Brexit, Rechtspopulismus, Klimawandel und all die bewaffneten Konflikte in der Welt. In ihrer Erinnerung reisen sie zurück in die 60er und 70er Jahre, die große Zeit der Chansonniers und Barden. Damals zogen sie selbst mit der Gitarre und dem Akkordeon durchs Land und wollten die Welt verändern. Und ihre Liebe war noch nie so frisch und leidenschaftlich.

Claudia Raab & Christoph Ackermann präsentieren mit Charme und Witz die Chansons der großen Liedermacher und nehmen das Publikum mit in eine Zeit der Aufbruchsstimmung. Karten kann man im Rathaus (Telefonnummer 09227/73235) reservieren lassen oder direkt an der Abendkasse kaufen. kpw