Chansonabend in der Eltmanner Stadthalle

Einen Chansonabend mit Liedern von Udo Jürgens, Jaques Brel, Reinhard Mey und Udo Lindenberg bietet die Stadt Eltmann in Zusammenarbeit mit einer Konzertagentur. Die Veranstaltung findet am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Karten gibt es im Ritz Eltmann unter der Telefonnummer 09522/89970.

Neues Programm

Unter dem Motto "Bonsoir mes amis" tritt der Künstler Michael von Zalejski auf. Nach erfolgreichen vier Jahren mit seinem Konzertprogramm "Merci Udo" knüpft der charismatische Pianist, Sänger und Entertainer Michael von Zalejski in seinem neuen Programm daran an. Er erweitert die Performance durch Lieder, die dem Geist des einzigen deutschsprachigen Chansonniers entsprechen. Zalejskis ureigene Interpretation der Lieder - gepaart mit trockenem Humor, präsentiert mit komödiantischem Talent - und die Fähigkeit, zwischen authentischer Gerührtheit und bissigem Kommentar hin und her zu switchen, eröffnen dem Konzertbesucher Erlebniswelten, die weit über ein reines Konzert hinausgehen, wie die Agentur verspricht. Angetrieben von der eigenen Liebe zur französischen Sprache, zur Ess-, Fahr-, und Lebenskultur dieses Landes, lässt Michael von Zalejski mit "Bonsoir mes Amis" eine neue Dimension des Chansonabends entstehen. red