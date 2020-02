Chancenwerkstatt für Jugendliche

Die Gemeinde lädt am Freitag, 27. März, um 18.30 Uhr zu einer Chancenwerkstatt zum Thema "Stadt, Land, Ich - wir gestalten Steinbach am Wald" ein. Die Veranstaltung findet im Freizeit- und Tourismuszentrum statt. In Gruppen-Workshops haben alle Jugendlichen und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren die Chance, offen ihre Meinung zu sagen. Gemeinsam sollen Möglichkeiten gefunden werden, wie konkrete Projekte und Ideen in die Realität umgesetzt werden können. Es ist keine Anmeldung notwendig. Getränke und alkoholfreie Cocktails sind gratis. Dazu gibt es leckere Snacks zu fairen Preisen. Es wird ein Shuttle-Bus ab 21.30 Uhr eingesetzt, der die Teilnehmer nach Hause bringt. Einlass ist ab 18 Uhr, Start um 18.30 Uhr, Ende der Chancenwerkstatt gegen 21.30 Uhr. Im Anschluss des offiziellen Teils legt DJ "D.F." noch bis 23.30 Uhr coole Beats auf. red