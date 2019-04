Chancen für Haßfurt

Am Freitag, 12. April, um 18.30 Uhr findet im kleinen Saal der Stadthalle Haßfurt die öffentliche Vortragsveranstaltung "Initiativen für den Standort Haßfurt" mit Klaus Stieringer statt, Geschäftsführer Stadtmarketing Bamberg. Dazu lädt der Stadtmarketingverein Haßfurt alle Interessierten ein. An den Impuls-Vortrag schließt sich eine Diskussion an, teilt der Verein weiterhin mit.

Stieringer, erfahrener Kulturmanager sowie Vorsitzender des bayerischen Berufsverbandes für Citymanagement und Stadtmarketing, will auf Haßfurt bezogene Fragen beantworten und Anregungen geben, unter anderem zu den Schwerpunkten "Handel und Gewerbe in der Innenstadt", "Chancen im Zeitalter der Digitalisierung", zu "Kultur und Tourismus", aber auch zu "Kooperationen der Stadt mit ihren Unternehmen" und anderen Entwicklungsmöglichkeiten.

Neben den Stadträten, den Mitgliedern des Aktionskreises Haßfurt Aktiv sind alle interessierten Geschäftsleute, Unternehmer sowie Bürger eingeladen. Sie können ihre Ideen und Fragen vorab via E-Mail an Stadtmanager Heinz schicken (marc.heinz@hassfurt.de). red