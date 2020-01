Chancen durch Weiterbildung

In vielen Unternehmen ist die Wirtschaftslage im nächsten Jahr unsicher. Daher findet am Mittwoch, 5. Februar, für Arbeitnehmer und -suchende ein Informationsabend zum Thema "Chancen durch berufliche Weiterbildung und deren Fördermöglichkeiten" statt. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Kolping-Akademie, Wilhelmsplatz 3. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter der Rufnummer 0951/519470. red