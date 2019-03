Chancen der Energiewende

Mehr erneuerbare Energie in Bayern - wie kann das erreicht werden? Darüber diskutiert der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, am Freitag, 15. März, ab 18 Uhr mit Interessierten bei der Firma Münch in Rugendorf. Der Kreisverband Kulmbach der Grünen lädt dazu herzlich ein. Unter anderem wird die Frage beleuchtet, welche Möglichkeiten die Kommunen haben und vor allem, was es ihnen bringt. Mario Münch und weitere Personen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren mit Hartmann über zukunftsfähige Lösungen.

Während früher Kommunen über Atom- oder Kohlekraftwerke hohe Einnahmen erzielten, dreht sich dieses Bild mittlerweile. Energieintensive Unternehmen suchen nach für sie günstigen Standorten auch in ländlichen Regionen. Voraussetzung: Günstige Energie aus regenerativer und lokaler Erzeugung kann vor Ort bereitgestellt werden. Wie dies in der Praxis funktioniert, soll bei der Diskussion und anschließendem gemütlichem Beisammensein erörtert werden. red