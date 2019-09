Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten im Diözesanhaus FilmBesinnungstage unter dem Thema "Die Chance(n) meines Lebens" von Mittwoch, 2., bis Freitag, 4. Oktober, an. Beginn ist am Mittwoch um 18 Uhr, Ende am Freitag um 13 Uhr. Filme laden zum Träumen ein, sie entführen mit Worten, Musik und Bildern in eine andere Welt, lassen den Alltag vergessen, aber lassen ihn auch aufleben, wenn wir uns selbst in dem ein- oder anderen Film wiederfinden. In diesem Seminar können die Teilnehmer Ruhe finden, in meditativen Einheiten Impulse für den Alltag entdecken, anhand von Spielfilmen Fragen für das eigene Leben weiterentwickeln. Die Leitung haben Claudia Schäble und Thomas van Vugt; Näheres und Anmeldung unter Tel. 09571/9260. red