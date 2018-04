Chance genutzt, iPhone zu entwenden

Eine 22-jährige Frau verließ am Samstag gegen 22.30 Uhr kurz eine Spielothek in der Zweigstraße, um eine Zigarette zu rauchen. Ihr iPhone 8 legte sie neben dem Spielautomaten ab. Als sie nach etwa 15 Minuten zurückkam, war das iPhone weg. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Hinweise nimmt die Polizei Lichtenfels unter Tel. 09571/95200 entgegen.