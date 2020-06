Zum "Tag der Organspende" am Samstag, 6. Juni, ruft Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion in einer Pressemitteilung dazu auf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und seine Entscheidung in einem Organspendeausweis zu dokumentieren. "Eine Organspende ist ein großartiges Geschenk! Es eröffnet Menschen die Chance auf ein neues Leben", erklärt die Politikerin, die selbst einen Organspendeausweis hat. "Ich habe zudem immer ein paar Blanko-Ausweise in der Tasche, die ich gerne an Interessierte verteile", erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Für die ausgebildete Ärztin ist Organspende ein Thema, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. "Es ist wichtig, seine Entscheidung zu treffen und diese dann auf dem Spendeausweis zu dokumentieren", sagt sie. Dadurch könne man seinen Angehörigen in einer sowieso schon schweren Situation eine große Last nehmen und dem auch nach dem eigenen Tod noch Leben retten. "Vielen schwerkranken Menschen könnte mit einer Organspende geholfen werden", weiß die SPD-Politikerin aus ihrer Erfahrung als praktizierende Ärztin. "Häufig ist eine Transplantation nach einem Unfall oder einer Krankheit die einzige Therapie, die das Leben dieser Menschen noch retten kann oder deren Lebensqualität deutlich verbessert." Leider sei die Bereitschaft in Deutschland noch immer zu gering. Zwar haben die Diskussionen rund um die schließlich abgelehnte Widerspruchslösung offenbar dazu beigetragen, dass es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) eine erhöhte Nachfrage für Organspendeausweise gibt. Aber ob diese sich wirklich in einem Anstieg der potenziellen Organspender niederschlägt, kann man noch nicht abschätzen. "Wir gehören bei der Zahl der Organspender pro einer Million Einwohner europaweit noch immer zu den Schlusslichtern", bedauert Sabine Dittmar. Alleine in Deutschland warten aktuell 9000 Patienten auf ein passendes Organ. red