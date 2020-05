"Champion" bei Kunden

Die Heiligenfeld Kliniken mit Stammsitz in Bad Kissingen haben nach eigenen Angaben zum fünften Mal den begehrten Award "Deutschlands Kundenchampions" verliehen bekommen. In der Kategorie 500 bis 4999 Mitarbeiter (B2C) sicherte sich die Klinikgruppe einen hervorragenden 2. Platz mit einer "Fan-Quote" von 55 Prozent, heißt es weiter. Seit der ersten Teilnahme im Jahr 2008 zählt Heiligenfeld stets zu den Top 3 des Unternehmenswettbewerbs der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), dem F.A.Z.-Institut und dem Mainzer Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum. Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste die Auszeichnung diesmal digital verkündet werden - ohne feierliche Verleihung und Gala wie in den Vorjahren. Mehr als 200 Unternehmen bundesweit und aus allen Branchen hatten an dem renommierten Unternehmenswettbewerb teilgenommen und die Qualität ihrer Kundenbeziehungen durch wissenschaftlich fundierte Studien messen lassen. Knapp 23 000 Kundeninterviews zu Faktoren der emotionalen Bindung und Zufriedenheit wurden geführt und nach der entscheidenden Größe, der Fan-Quote, ausgewertet. Das Ergebnis: 139 Unternehmen aus dem B2B- und B2C-Sektor erreichten hohe Fan-Quoten und gehören zu "Deutschlands Kundenchampions 2020", teilen die Heiligenfeld Kliniken in einer Pressemitteilung mit. red