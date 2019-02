Champagner geklaut und geflüchtet

Zwei etwa 28 Jahre alte Männer waren am Samstagmittag in einem Getränkemarkt in der Michelauer Siemensstraße. Nachdem sie den Markt nach wenigen Minuten wieder verlassen hatten, stellten die Angestellten das Fehlen einer Champagner-Flasche im Wert von 41,99 Euro fest. Die beiden Dieb hatten sich mit einem schwarzen Auto mit ausländischem Kennzeichen entfernt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter 09571/ 95200 in Verbindung zu setzen. pol