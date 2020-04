Challenge @home

Das Kooperationsprojekt zwischen ProJugend im Landkreis Bad Kissingen e.V. und der Allianz Kissinger Bogen startet als Pilotprojekt und hofft auch zahlreiche Nachahmer. Happy-Easter-Challenge nennt ProJugend das oder holiday@home-Challenge, so lautet es für den Bereich Bad Brückenau/Wildflecken.

Der Kreativität sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt, egal ob Videos (auch TikTok), Malen/Basteln/Gestalten, Erfindungen, Experimente, Dekorationen, Spiele/Sport/Tanz/ Musik, Kochen/Backen oder Anderes, rund ums Thema "Ostern@home", sind erwünscht. Der Beitrag muss digital eingereicht werden, über WhatsApp oder per E-Mail. Die Beiträge werden auf der Homepage von ProJugend (www.projugend-kg.de) veröffentlicht, hier finden sich auch nähere Infos zur Teilnahme und zu den jeweiligen Jury-Mitgliedern aus den Gemeinden.

ProJugend nennt als Hintergrund für die challenge die große und wichtige Rolle, welche die digitalen Medien bei den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien spielen, besonders aufgrund der aktuellen Lage. Sie dienen der Freizeitgestaltung, der Informationsbeschaffung und des Informationsaustausches, der Vernetzung, dem Kontakt halten und pflegen u.v.m. Auch die Gemeindejugendarbeiter halten so den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen.

Der Wettbewerb kann dazu dienen, sich sowohl mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen, oder aber auch mal davon abzulenken. "Wir hoffen außerdem, dass es zahlreiche Nachahmer in anderen Kommunen gibt, denen entweder unser Thema oder auch ein anderes Thema gefällt und sie ebenfalls eine digitale Challenge ins Leben rufen. Für Interessierte stellen wir gerne unsere detaillierte Projektbeschreibung zur Verfügung und beraten gern so gut wir können", heißt es weiter. Die Beiträge können geschickt werden an:

Ina Hiller

E-Mail: ina.hiller@projugend-kg.de; Tel./WhatsApp: 0170/480 56 32

Dajana Moraw

E-Mail: dajana.moraw@projugend-kg.de ; Tel./ WhatsApp: 0160/368 55 30

und für Bad Brückenau und Wildflecken: Ulrike Abersfelder, E-Mail: ulrike.abersfelder@projugend-kg.de Tel./Whatsapp: 0151/168 959 28 . red