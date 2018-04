CG spendet 16 000 Euro

Das Clavius-Gymnasium hat im Rahmen eines Spendenlaufes der Jahrgangsstufe 5 bis 9 zu Beginn des Schuljahres 16 000 Euro erlaufen, die an diverse soziale Projekte weitergeleitet werden. Bedacht wurde unter anderem "Menschen in Not Bamberg", wo 5500 Euro an den Leiter der Wärmestube, Peter Klein, überreicht wurden. Den gleichen Betrag spendet das Gymnasium an den Verein "Kinderhilfe Nepal Bamberg", berichtet die Schule. red