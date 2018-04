Cello und Harfe in der Pfarrkirche

Das Kulturforum Bamberger Land e. V. präsentiert das zweite Konzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Rattelsdorf. Zu Gast ist um 17 Uhr das Duo Orfeo mit seinem Programm "Cantabile - Klänge für die Seele". Zu hören sind Werke für Cello und Harfe. Berührende Musik aus Barock, Klassik und Romantik von Couperin, Händel, Paradis, Boccherini, Schubert, Mendelssohn. Saint-Saens, Hasselmans, Fauré, Rachmaninoff, Debussy und Elgar stehen auf dem Programm. Am Cello spielt Karlheinz Busch, an der Harfe Laurence Forstner

Beaufils. Karlheinz Busch wird das Programm ansagen und moderieren. Für Interessierte findet um 16.30 Uhr eine Einführung zur kunsthistorischen Bedeutung der Kirche durch Margit Fuchs statt. Karten im Vorverkauf gibt es beim BVD Kartenservice in Bamberg, bei Schreibwaren Häfner, Rattelsdorf, im Bürgerbüro im Rattelsdorfer Rathaus sowie an der Abendkasse (Fr. Leykauf, Telefon 0170/5846520). red