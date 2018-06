Cejka bleibt beim HEC

Mit Michael, genannt Max, Cejka steht der siebte Verteidiger im Oberliga-Kader des Höchstadter Eishockey-Clubs fest. Cejka zur Saison 2016/2017 zu den Alligators, wo er zuerst als Stürmer, dann als Verteidiger agierte. Nach dem Abstieg in die Bayernliga wechselte zum ECC Preußen Berlin, kam allerdings bereits im Dezember 2017 zurück in den Aischgrund und feierte den direkten Wiederaufstieg.



Ausbildung in Weisendorf

"Ich freue mich riesig auf die Herausforderung und denke, dass wir mit unserem Kader ganz gut dabei sein werden", sagt der 24-Jährige. In Höchstadt sei er nach seinem Wechsel schnell wieder aufgenommen worden und habe mittlerweile einen Ausbildungsplatz als Speditionskaufmann bei der Weisendorfer Firma Peetz gefunden: "Es ist für mich die perfekte Kombination, eine Lehre in so einer erfolgreichen Firma zu machen und gleichzeitig in Höchstadt Oberliga zu spielen", erklärt der Verteidiger.

Die Spedition zählt wie das Höchstadter Unternehmen medwork zu den Premiumpartnern des HEC. Die medwork-GmbH geht bereits in ihr siebtes Jahr als Hauptsponsor auf den Trikots, Peetz wird künftig zusätzlich vorne auf den Hosen werben. hau