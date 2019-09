Cedrik Müller durfte auf dem Oktoberfest mitmarschieren

Cedrik Müller von der Schützengesellschaft Ebermannstadt nahm am ersten Sonntag des Oktoberfests am traditionellen Trachten- und Schützenzug in München teil und vertrat dabei als erster Landesjugendschützenkönig seit Bestehen des Bezirks die Schützen aus Oberfranken.

Der Schützenverein aus Ebermannstadt reiste mit 29 Mitgliedern in einem eigenen Bus in die bayerische Landeshauptstadt, um mit seinem König zu feiern. Bei strahlendem Sonnenschein marschierte Cedrik Müller mit zwei Bogenträgerinnen 7,5 Kilometer durch die Innenstadt zur Theresienwiese. Währenddessen schossen 18 Ebser Schützen am diesjährigen Oktoberfestlandesschießen mit. Danach trafen sie sich mit den Teilnehmern des Festzugs im Schützenfestzelt unterhalb der Bavaria.

Andreas Stark, Zweiter Gausportleiter des Gaues Oberfranken West, freute sich über die zahlreiche Teilnahme von Jungschützen der SG Ebermannstadt auch in diesem Jahr und begleitete sie am Abend auf der Heimfahrt nach Ebermannstadt. red