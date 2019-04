Cedric Fröba zweifacher Titelträger beim Nachwuchs des TSV Ebersdorf

Mit zehn Akteuren nehmen zwei Jungen-Mannschaften des TSV Ebersdorf am Punktspielbetrieb des ostoberfränkischen Tischtennisbezirks teil. Acht dieser Nachwuchsspieler ermittelten nun den Vereinsmeister. Sowohl im Einzel als auch im Doppel (mit Luca Müller) stellte der beim Bezirksligateam an Position 1 stehende Cedric Fröba seine Spielstärke unter Beweis und wurde zweifacher Titelträger.

Nachdem der Gewinner bereits in seiner Vierer-Gruppe nichts anbrennen ließ (3:0 Spiele/9:1 Sätze), trumpfte er auch im Halbfinale gegen Fabian Köhler (3:0) und auch im Endspiel gegen Noah Krischke (3:0) auf.

In der zweiten Halbfinalpartie hatte sich der Noppenspezialist Noah Krischke unerwartet deutlich mit 3:0 gegen die Nummer 2 der Vereinsrangliste, Simon Fritz, behauptet. Im Treffen um den dritten Platz behielt Köhler mit 3:1 die Oberhand gegen Fritz. In der Auseinandersetzung um den fünften Platz behauptete sich Tim Walter knapp mit 3:2 gegen Luca Müller. Der siebte Rang ging an Paul Hollederer (3:1 gegen Milan Krischke).

Die Zusammenstellung der Doppel erfolgte aufgrund der erzielten Einzelergebnisse. Zweimal mit 3:1 und einmal mit 3:0 ging der Einzelsieger Cedric Fröba mit Luca Müller durchs Ziel. Es folgten die Formationen Noah Krischke/Paul Hollederer (2:1 Spiele/6:6 Sätze), Fabian Köhler/Tim Walter (1:2/6:8) und Simon Fritz/Milan Krischke (0:3/4:9).

Bürgermeister Timo Ehrhardt aus Ludwigsstadt danke der Tischtennisabteilung des TSV Ebersdorf vor allem für ihr Engagement im Jugendbereich. Dieses sei seit gut zwei Jahren stark forciert worden und habe bereits zu schönen Einzel- und Mannschaftserfolgen geführt. So wurde zum Beispiel die erste Jugendmannschaft in der Bezirksliga Ost Vizemeister. Die "Zweite" schloss unter neun Teams die Bezirksliga B mit dem dritten Tabellenplatz ab. hf