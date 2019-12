CBB nominiert Roppelt

Bereits vor einigen Wochen hat die Christliche Bürgerschaft Baunach (CBB) ihre Kandidaten für die Bürgermeister- und Stadtratswahlen 2020 bekanntgegeben. Nun wurden diese einstimmig gewählt.

Tobias Roppelt versprach als Kandidat für das Bürgermeisteramt vollen Einsatz in den kommenden Monaten. "Eine Kommunalwahl ist in erster Linie eine Persönlichkeitswahl. Unsere Bewerberinnen und Bewerber engagieren sich seit vielen Jahren zum Wohle der Bürger und wirken in Vereinen und Organisationen aktiv mit. Unserer Überzeugung nach können viele Baunacher Stadtratsentscheidungen ausschließlich mit Sachverstand und nicht mit Parteipolitik gelöst werden. Darum setzen wir auf eine sachorientierte und bürgernahe Politik", so Roppelt.

In den nächsten Monaten wolle man ein umfangreiches Wahlprogramm mit fünf Themenschwerpunkten vorstellen: ein attraktives und lebenswertes Baunach für alle Generationen, Stärkung und Ausbau der Infrastruktur, Baunach als kinder-und kamilienfreundliche Kommune, Wirtschaft und Finanzen sowie Energie, Umweltschutz und Artenvielfalt. Ziel ist es Roppelt zufolge, wieder die größte Stadtratsfraktion im Baunacher Rathaus zu stellen. Aktuell hat die CBB sechs Sitze und stellt den Bürgermeister. red