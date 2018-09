Die CB-Funk-Freunde treffen sich am Freitag, 21. September, um 19 Uhr im Gasthaus Schuhmann in Gosberg. Wer kommt, möge sich bitte über eine "PN" (persönliche Nachricht) über Funkbasis an "CB-Fuzzy" melden. Da die Freunde kein Verein sind, finden die Treffen nur nach Absprache statt. Getroffen wird sich von Nürnberg bis Bamberg, in Greding und weiteren Orten. Die Veranstaltungen werden im Internet auf funkbasis.de bekanntgegeben. Die CB-Funk-Freunde würden sich über weitere Interessierte freuen. red