Casimirianum stellt sich vor

Schüler, Eltern, Lehrkräfte ... alle am Casimirianum freuen sich am Info-Nachmittag auf Viertklässler und deren Angehörige, die alle wissen wollen, wie das Motto "Casimirianum - mehr als nur Schule!" funktioniert. Jetzt hat man am "Casi" auch die Wahl, ob es in der Fünften mit Latein oder Englisch losgeht. Am Freitagnachmittag, 15. Februar, mangelt es gewiss nicht an gymnasialen wie casimirianischen Themen aus erster Hand direkt vor Ort, sozusagen "Casi live", für die Besucher in der Gymnasiumsgasse 2. Wer möchte, kommt bereits ab 15.15 Uhr und "schnuppert" - die Angebote lassen sich über die Homepage (www.casimirianum.de) anschauen und dort auch schon vorweg buchen. Natürlich sind die "CaSinfoniker" bei ihrer öffentlichen Probe in der Aula anzuhören oder man knüpft erste Kontakte, zum Beispiel mit dem Elternbeirat in der Pausenhalle bei Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr geht es im Programm mit vielfältigen Informationen und anschließendem Hausrundgang weiter. Vor allem viele Schüler, der Elternbeirat, das "oGA", die Lehrkräfte und die Schulleitung brennen regelrecht darauf, ihre Schule allen Interessierten vorstellen zu dürfen. red