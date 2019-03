Carrera-Rennserie macht Station in Herzogenaurach

Glühende Reifen, spannende Rennen und Nerven aus Stahl bestimmten die Carrera Profi-Liga 2018 in Deutschland und Österreich - denn im Kampf um den Titel des "Carrera Profi-Liga"-Champions konnte es nur einen Sieger pro Altersklasse geben. Nach dem großen Erfolg 2018 startet die Suche nach dem Carrera-Champion in diesem Jahr aufs Neue und bietet ehrgeizigen Rennbahn-Piloten eine Chance auf den Titel.

Beim atemberaubenden Finale der Carrera Profi-Liga 2018 in der Carrera-World bei Nürnberg konnte sich Tom Hopp in der Altersklasse über 18 Jahren gegen seine harte Konkurrenz durchsetzen und belegte den ersten Platz vor seinen Herausforderern Camillo Otto (zweiter Platz) und Michael Rink (dritter Platz).

Teilnahme ab zehn Jahren

Doch wer fährt sich in diesem Jahr an die Spitze? Das wird bis Mitte April entschieden. An insgesamt 14 Stationen, davon eine in Herzogenaurach, müssen die Carreraristi in den Qualifikationsrennen schneller als ihre Gegner über die Carrera-Schienen brettern, um sich einen Platz im Finale im Mai 2019 zu sichern. An der Startlinie steht mit dem BMW M1 Procar "Regazzoni No.28" von 1979 ein prächtiger Bolide im Maßstab 1:24, der die besten Voraussetzungen für eine herausragende Rundenzeit bietet, versprechen die Veranstalter.

Das Rennen in Herzogenaurach startet am Freitag, 15. März, ab 18 Uhr beim Verein Herzo Racing in der Adalbert-Stifter-Straße 50. Es gibt zwei Altersklassen: 10 bis 17 Jahre und ab 18 Jahre. Die Teilnahme ist kostenlos, teilnahmeberechtigt ist jeder interessierte Carrera-Pilot ab zehn Jahren, Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich eine kurze Voranmeldung per E-Mail an verein@herzoracing.de. red