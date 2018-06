Carnevals-Club bringt die nächste Generation an die Vereinsspitze

red



Zu einer gut besuchten Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Memmelsdorfer Carnevals-Clubs (MCC). Der kommissarische Vorsitzende Thomas Nickoleit blickte auf die markantesten und durchweg erfolgreichen Termine des vergangenen Vereinsjahres zurück, musste aber auch die Rücktrittserklärung des langjährigen Vorsitzenden Erhard Hippacher aus persönlichen Gründen verkünden. Der Dank und Respekt der gesamten Mitgliederversammlung galt dessen Wirken für seinen MCC, den er über 17 Jahre hinweg geprägt habe.Weil auch der Zweite Vorsitzende nach 25 Jahren in der ersten Reihe des Traditionsvereins den Weg für einen Generationswechsel freimachte, führte die Neuwahl in der Spitze zu einer deutlichen Verjüngung, indem Thomas Nickoleits Sohn Florian und Alexander Stahl in den Vorstand gewählt wurden. Mit Michael Müller als Kassier und Schriftführer Wolfgang Brehm stehen ihnen aber nach deren Wiederwahl zwei bewährte Kräfte zur Seite. Turnusmäßig nicht zur Wahl stand das Amt des Sitzungspräsidenten, das mit Hans-Werner Müller der Dritte Bürgermeister der Gemeinde innehat. In den erweiterten Vorstand berufen wurden Jürgen Rittmeier und Reinhard Lamprecht (Kassenrevisoren), Beate Saal (Gardemanagerin), Arthur Apfel und Dieter Böhnlein (Zeugwarte), Jürgen Rittmeier (Medienbeauftragter), Christopher Pfister, Gerhard Kistner und Werner Leneis (Bereichsverantwortliche Veranstaltungen).