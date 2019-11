Carithek-Workshop "Vereinsforum"

Am Samstag, 16. November, findet von 10 bis 17 Uhr im Diözesan-Caritasverband (Obere Königstraße 4b) der Workshop "Vereinsforum" des Bamberger Freiwilligenzentrums Carithek statt. In diesem Seminar gibt Martin Beyer zunächst Einblicke in die faszinierende Welt des Storytelling. Mit seiner Storyversum-Methode entwerfen die Teilnehmer dann ihren Verein als Erzählwelt - und haben sogleich ihren Geschichten vor Augen sowie neue Ideen und Maßnahmen. Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/8604146 oder E-Mail: carithek@caritas-bamberg.de. Anmeldeschluss ist am 11. November. Die Teilnahme ist kostenlos. red