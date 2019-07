Carithek will Migranten und Geflüchtete in Ehrenamt vermitteln

Unter dem Projekttitel "fei - freiwillig, engagiert und integriert" will das Bamberger Freiwilligenzentrum Carithek Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung an ehrenamtliches Engagement heranführen. Dadurch will es neue Wege der Integration beschreiten, berichten die Initiatoren in ihrer Pressemitteilung.

Leitend sei dabei die Idee, Migranten und Geflüchteten aus der Rolle der Hilfeempfänger herauszuhelfen und ihnen stattdessen eine Rolle als Helfer zu ermöglichen. Am Projekt beteiligt ist der Malteser Hilfsdienst Bamberg e.V.

Das Projekt ermöglicht Migranten, sich durch ehrenamtliches Engagement mit ihren Fähigkeiten sinnvoll in das gesellschaftliche Leben einzubringen. "Indem sie gleichberechtigt unter anderen Engagierten aktiv sind, können sie der einheimischen Bevölkerung auf Augenhöhe begegnen. Sie erfahren Anerkennung und Wertschätzung. Gleichzeitig können die Teilnehmer des Projekts soziale Kontakte pflegen, ihr Deutsch weiter verbessern und die Ehrenamts- und Arbeitskultur hierzulande besser kennenlernen", heißt es in der Mitteilung. Auch Menschen, die noch keine Berechtigung haben, eine reguläre Arbeitsstelle anzutreten, würden auf diese Weise frühzeitig ihren späteren Eintritt in den Arbeitsmarkt vorbereiten können. Den Auftakt zu dem Projekt macht ein Informationstreffen, das am Mittwoch, 31. Juli, in der Zentrale des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg stattfindet. Die ersten Interessenten

erfahren, was unter bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt zu verstehen ist, welche Aufgaben sie übernehmen könnten und wie sie an eine passende Einsatzstelle vermittelt werden können.

"fei - freiwillig, engagiert und integriert" wird vom Integrationsfonds der Stadt Bamberg gefördert. Es ist Teil des bereits seit 2016 laufenden landesweiten Modellprojektes "Miteinander leben - Ehrenamt verbindet".

Ansprechpartnerin für am Projekt Interessierte ist Erika Brauner, Carithek, Obere Königstr. 4a, 96052 Bamberg, Telefon. 0951/8604-146, E-Mail: erika.brauner@caritas-bamberg.de. red