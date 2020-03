Carithek koordiniert Hilfen in der Corona-Krise

Das Coronavirus hat den Alltag komplett verändert und momentan ist nicht abzusehen, wie lange diese Situation anhält. Die Carithek, das Freiwilligen-Zentrum für Stadt und Landkreis Bamberg, sieht es als seine Aufgabe, die Solidarität untereinander jetzt zu stärken. Daher koordiniert und unterstützt sie Hilfsangebote und Hilfegesuche: Auf der Homepage www.carithek.de kann sich online eintragen, wer Hilfe als Freiwilliger leisten will. Dort kann man aber auch melden, wenn man Hilfebedarf hat. Für beide Eingaben steht jeweils eine eigene Seite zur Verfügung. Die Anmeldungen laufen in einer eigens programmierten Datenbank zusammen. Sie ermöglicht dem Team der Carithek, Freiwillige und Hilfegesuche zusammenzubringen. Alternativ zur Online-Meldung kann man anrufen (Telefon 0951/8604-146) oder eine E-Mail schreiben an carithek@caritas-bamberg.de.

Die Carithek freut sich auf zahlreiche Freiwillige, die sich melden, um Menschen in Bamberg, die jetzt Hilfe brauchen, zu unterstützen. Insbesondere werden junge Engagierte benötigt, die nicht zu den Risikogruppen gehören und bei möglichen Einsätzen in ihrer Nachbarschaft aktiv werden. Dazu zählen Einkaufsdienste, Abholung von Rezepten, Apothekengänge, Ausführen von Hunden, Gespräche per Telefon oder online.

Die Carithek freut sich auch, wenn Menschen diese Hilfsangebote annehmen: "Sie helfen uns, indem Sie sich helfen lassen und gesund bleiben", betont Marion Hartmann vom Team der Carithek in der Mitteilung.

Daher hat die Carithek eine Flugblattaktion gestartet: Auf einem zweiseitigen Flugblatt bittet sie Betroffene aus den Risikogruppen, auch tatsächlich zu Hause zu bleiben und die Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen. Die Carithek bittet Arztpraxen, Apotheken und Lebensmittelgeschäfte, das Flugblatt auszulegen. Außerdem verbreitet sie es im Internet. Darüber hinaus veröffentlicht man praktische Tipps, etwa wie Risikopatienten sich den Arztbesuch ersparen können, wenn die Medikamente ausgehen und ein Rezept benötigt wird. Nicht koordinieren kann die Carithek allerdings Kinderbetreuungsangebote. Derzeit sind alle Veranstaltungen und Angebote der Carithek abgesagt. Auch Publikumsverkehr ist im Freiwilligenzentrum aktuell nicht möglich. red