Pfarrweisach vor 16 Stunden

Caritasverein zieht Bilanz

Einladung ergeht zur Jahresversammlung des Caritasvereins Sankt Kilian Pfarrweisach am Freitag, 20. September, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft Eisfelder in Pfarrweisach. Anschließend, gegen 19.30 Uhr,...