Caritasverband sammelt Spenden

Der Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen führt in der Woche von Montag, 18. März, bis Sonntag, 24. März, wieder die Frühjahrssammlungswoche durch. Die Spenden können abgegeben werden bei der Haussammlung, in den Tüten in den Kirchen, sowie direkt auf das Spendenkonto der Caritas bei der VR-Bank, IBAN: DE71790650280001007327. Der Erlös der Sammlung wird aufgeteilt und bleibt zu einem Drittel in der Pfarrei für deren soziale Arbeit vor Ort, ein Drittel geht an den Diözesancaritasverband in Würzburg für überregionale Hilfen, und 40 Prozent gehen an den Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen. sek