Caritasball ausverkauft

Der Caritasverband Haßberge teilt mit, dass der große Gesellschaftsball (keine Faschingsverkleidung!) im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt am Samstag, 2. Februar, ausverkauft ist. Es gibt somit keine Eintrittskarten mehr an der Abendkasse. Alle Gäste, die Karten hinterlegen ließen, können diese selbstverständlich abholen. red