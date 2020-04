Caritas will Jugendliche aus dem Teufelskreis Sucht holen

Die Jugendsuchtberatung des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge wird ein Jahr alt. Seit dem 1. April 2019 gibt es die Beratungsstelle. Sie ist nach den Angaben der Caritas eine Anlaufstelle für Jugendliche, die Suchtmittel konsumieren, dabei ihren Alltag nicht mehr alleine geregelt bekommen, straffällig geworden sind oder aus der Sucht aussteigen wollen. Auch Eltern und Freunde können in die Beratungsstelle kommen, um Unterstützung im Umgang mit den riskant konsumierenden Jugendlichen zu erhalten.

Dazu schildert die Caritas ein Beispiel: Einer von diesen gefährdeten Jugendlichen ist Max. Er ist 16 Jahre alt, statt Schule kifft er lieber, und am Wochenende steht immer Partymachen an. Zu Hause hat Max richtig Stress mit seinen Eltern. Die sind der Meinung, er verbaue sich seine Zukunft, und möchten, dass er aufhört zu Marihuana zu rauchen. Sie wollen mit ihm zur Jugendsuchtberatung. Max geht mit, damit sie endlich aufhören, ihn damit zu nerven. Für Max war der Termin okay, er hat es sich schlimmer vorgestellt. Er durfte viel selbst entscheiden: Wann soll der nächste Termin stattfinden, und was will er mit der Beratung erreichen?

Zu den nächsten Terminen kommt Max ohne seine Eltern. Es geht es um seine Ziele im Leben, woher er sich Unterstützung holen kann, wie sich die Situation zu Hause verbessern könnte, was seine persönlichen Ängste und Sorgen sind. Max merkt schnell, dass es in der Beratung nicht nur um seine Probleme geht, sondern um ihn als Mensch. Er kann über seine eigenen Zukunftsängste und Wünsche erzählen. Gemeinsam mit der Suchtberaterin sucht er nach Lösungen. Er wird ernst genommen und kann selbst entscheiden, welche Vorschläge er ausprobieren möchte. Und das Wichtigste für ihn ist: Die Sozialarbeiterin hat Schweigepflicht. Er muss also keine Angst haben, dass sie seine Geschichten weitererzählt.

Seit dem Bestehen haben bereits über 40 Jugendliche wie Max den Weg in die Beratungsstelle gefunden. Möchte man ein Gespräch in der Jugendsuchtberatung vereinbaren, kann man sich direkt per Telefon oder Mail an die Beratungsstelle wenden (09521/926563, jugendsuchtberatung@caritas-hassberge.de).

Auch in Ebern und Zeil

Oder man kommt einfach in die offene Sprechstunde, die jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr in der Beratungsstelle (Promenade 37) in Haßfurt stattfindet. Auch in Ebern und Zeil gibt es einmal im Moment eine solche Sprechstunde. Aufgrund der aktuellen Lage sind im Moment nur telefonisch oder online Beratungen möglich.

Derzeit wird die Beratungsstelle laut Caritas als vierjährige Projektstelle hauptsächlich durch die "Aktion Mensch" und die Caritasstiftung der Diözese Würzburg finanziert. Um noch mehr Jugendlichen wie Max Unterstützung anzubieten und die Angebote der Jugendsuchtberatung weiter ausbauen zu können, ist sie zusätzlich auf Spenden angewiesen. Spenden werden zum Beispiel für den Erwerb von Materialien, Gruppenangebote für Jugendliche oder Informationsveranstaltungen verwendet und können auf folgendes Konto überwiesen werden. Für eine bessere Zuordnung der Spenden soll als Verwendungszweck "Jugendsuchtberatung" angeben werden. Das Konto in der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hat die IBAN: DE 24 7935 0101 0190 002881, BIC: BYLADEM1KSW. red