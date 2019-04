Caritas sucht Betreuer

Noch einige Betreuer für seine Kindererholungen sucht der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg. Gedacht ist an junge Frauen und Männer, die mindestens 18 Jahre alt. Zu ihren Aufgaben gehört, ihren Fähigkeiten entsprechend die Ausgestaltung des Ferienprogramms zu übernehmen.

Jeweils noch ein Betreuer wird benötigt für die Kindererholungen: ? Hörnum auf Sylt an der Nordsee vom 27. Juli bis 11. August, Zinnowitz auf der Insel Usedom an der Ostsee vom 2. bis 16. August, Grünheide am Peetzsee bei Berlin vom 2. bis 16. August. Drei Betreuer werden gesucht für die Kindererholung in ? Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August. Die Betreuer werden theoretisch und praktisch auf ihren Einsatz vorbereitet und während der Freizeit von einem Sozialpädagogen fachlich begleitet, teilt die Caritas mit. Der Einsatz kann als Praktikum anerkannt werden. Nähere Infos gibt es auf der Homepage der Caritas unter www.caritasbamberg. de. red