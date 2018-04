Caritas stellt neues Projekt vor

Der Caritasverband der Stadt Bamberg bietet am kommenden Dienstag, 10. April, eine Informationsveranstaltung für ehrenamtliches Engagement in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken an. Um die Menschen in ihrer besonderen Lebenssituation besser unterstützen zu können, will die Caritas ehrenamtliches Engagement in der AEO fördern. Diesbezüglich bietet sie einen Vorbereitungskurs an, der aus acht Seminareinheiten besteht und von verschiedenen Fachreferenten aus unterschiedlichen Berufsgruppen durchgeführt wird. Thematisiert werden unter anderem das Asylverfahren, interkulturelle Kommunikation und der Rahmen und die Grenzen des ehrenamtlichen Engagements.

Dieser Vorbereitungskurs ist für die Teilnehmenden kostenlos. Die Ehrenamtlichen werden nach dem Kurs in ihrem ehrenamtlichen Engagement fachlich durch die hauptamtlichen Mitarbeiter der Flüchtlings- und Integrationsberatung begleitet. Der Informationsabend findet um 19 Uhr im Beratungshaus der Caritas Bamberg in der Geyerswörthstraße 2 statt. red